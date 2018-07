360 fokos videó: kutyája segít a halmozottan sérült Fanninak

Van ember és állat között barátság és igaz kötődés? Hogyan tudja kifejezni a kutya a szeretetét? És tényleg léteznek „csodakutyák”? Rengeteg (pszichológiai) tanulmány foglalkozik a témával, hogy ember és kutya közt milyen kapcsolat rejlik, bár Cesar Millan, a mexikói származású „csodálatos kutyadoki” már talán mindent megfejtett. Viszont a riport elkészítése során tanúbizonyságot nyertem én is, hogy létezhet az a láthatatlan kapocs és igaz a mondás, miszerint az ember legjobb barátja a kutyája. A segítő és terápiás spániel, Kiki és Fanni közös élete öt évvel ezelőtt kezdődött. Megható történetükről és egymásra találásukról a tizenhárom éves, halmozottan sérült lány édesanyjával, Andival beszélgettem, miért is olyan különleges Fanni és Kiki viszonya.

Érzelmi kötelék

A Katona családba 2005. július 6-án egy különleges kislány érkezett. Fanni a 24. hétre született ötszáz grammal, az első héten két agyállományi vérzése volt, ami az egész idegrendszerét, a mozgás-, beszéd- és légzőközpontját érintette. A kislány öt hónapos volt, amikor hazaengedték a kórház koraszülött intenzívosztályáról. Fanni évek múltán állat-asszisztált terápiára járt, vagyis a Csodakutya Alapítvány órájára még a Korai Fejlesztő Központban, ahol sokkal többet mozgott és ki is nyújtotta a kezét, amit előtte csak nehezen tudott megtenni.

– Miután kitaláltuk, hogy legyen egy saját kutyánk, Alizék (Fábiánné Mile Alíz, a Csodakutya Alapítvány elnöke és terápiás kutyaképző – a szerk.) akkortájt szerveztek nyílt napot és elvittük a kutyát, hogy megnézzék, milyen a temperamentuma, az idegrendszere és mindezek után úgy gondolták, hogy terápiás képzésbe vonható. Innen kezdődött Kiki „dolgos” élete – emlékszik vissza Katonáné Jakab Andrea, Fanni édesanyja.

Kiki megszerezte a terápiás tanúsítványt, majd személyi segítő kutya vizsgát is tett. Ő az egyetlen spániel az országban, akinek két tanúsítványa is van. – A kutya dolgozik, méghozzá órarend szerint, tanítási időszakban a fogyatékos gyerekeknél és a halmozottan sérült gyerekeknél. Például a mozgás fejlesztésben nagyon sokat tud segíteni; a padon kúszik-mászik, fekszik és a gyerekeknek ezeket le kell utánozniuk, ezzel fejlesztve az egyensúlyérzéküket – hangsúlyozta Andi.

Zsák a foltját

A terápia hatására Fanni mentálisan sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb és a mozgása sem épült lefelé. Hason kúszik, mert sajnos járni nem tud, élete végéig kerekesszékhez lesz kötve. – Fanninak feszesebbek az izmai és a kutyával való mozgás révén sokkal lazább lett az izomzata. A terápia fejleszti a szem és a kéz koordinációját; jobban nyúl a tárgyakért, dobálja a kutyának a játékot és így játszanak együtt – fogalmazott az édesanya. – Mivel Fannit pelenkázni kell, Kiki segít ebben is és kiviszi a kukába a pelust, hozza a zoknit, amit le is tud húzni Fanniról, télen pedig a kesztyűt is leveszi. Együtt alszanak, így Fanninnak az alvása is nyugodtabb, hogy a kutya ott van mellette.

Olyanok, mint két testvér”

– mondta elmosolyodva Andi.

– Nagy Dóra | Hírek360.hu –

