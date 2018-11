360 fokos videó: Kökény Lalika karácsonyi dalokkal készül

Decemberben Kökény Attila ad adventi koncertet Nagytemplomban, azonban nem egyedül, Veres Mónika, Singh Viki, valamint kisfia, Kökény Lalika is csatlakozik hozzá.

Kökény Attila harmadik gyermeke 12 éves, bár még igen fiatal, évek óta foglalkozik a zenével.

– Amikor apu a Sztárban sztárban énekelt, akkor sokféle dalt meg kellett tanulnia, ezáltal megismertem olyan zenészeket is, akiket még nem hallottam. Elkezdtem magamnak énekelgetni, dúdolgatni, és akkor apu elvitt egy énektanárhoz, ott más számokat is megtanultam, így kezdődött el az egész zenei énekpályám – tudtuk meg Lalikától, aki eddig édesapja két nagykoncertjén lépett fel.

– Különleges érzés volt, amikor 10-11 évesen színpadra álltam körülbelül háromezer ember előtt, viszont nagyon jó érzés is ahhoz képest, hogy valaki csak felnőtt korában tud színpadra lépni, én pedig már kiskoromban. Mindent apunak köszönhetek – mondta szerényen az ifjú énekes.

Édesapja azt vallja, nagyon fontos, hogy minél korábban kezdjen el a zenével foglalkozni, s ha nem nem lenne Lalika szívében zene, nem szeretné, akkor nem erőltetnék. A debreceni koncerten több karácsonyi dalt is hallhatunk a legkisebb Kökénytől, kedvence a Have Yourself A Merry Little Christmas, de természetesen a klasszikus karácsonyi énekek sem maradnak el, mint például a Csendes éj.

