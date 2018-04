360 fokos videó: Kerestük és megtaláltuk a Sárrét ízét!

A sárréti település művelődési házának udvarán rendezték meg a XII. Sárrét Íze Fesztivált, ahol 76 csapat mérte össze főzőtudását szombaton.

Szervezők, csikósok, zenészek | Fotó: Kiss Dóra

Minden évben Szent György-naphoz közel, az állatok kihajtásához kötődően rendezik meg a fesztivált, amely hagyományőrzőnek indult, de aztán szórakoztatásba forduló programot kínált az egész napos rendezvény.

Három fogással is

Nagy létszámú csapatok érkeztek a főzőversenyre, emellett nemcsak a finom illatok, hanem a jó programok is kicsalogatták az embereket.

A legtöbb csapat helyből, Nagyrábéról érkezett. Azt mondhatjuk, hogy Hajdú-Bihar megye egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja ez.”

– mondta Ráczné Fekete Ilona főszervező. – A legtöbben a sárréti, bihari településekről jöttek , de vannak itt Gyuláról, sőt a Dunántúlról is – tette hozzá.

A művelődési ház hatalmas, parkosított udvarán találkoztunk olyan csapattal, melynek tagjai tavaly egy kisebb díjjal távoztak a versenyről, és ebben az évben nemcsak egy, hanem több étellel is indultak a biztos siker érdekében.

– Három étellel készültünk: a nagy bográcsban sertéspörkölt fő, készültünk cipóban tálalt palóclevessel, amelynek marhahús az alapja, és tárcsás húsok készültek, ezeket pirított zöldségágyon tálaljuk – ismertette Bagdiné Máté Piroska, aki Berettyóújfaluból érkezett családjával a fesztiválra.

Fácán és slambuc

Különleges ételekből sem volt hiány a sertéspörköltek és a töltött káposzta mellett: voltak bátrak, akik a fácánt választották, aminek a főzési ideje bográcsban akár 3 óra is lehet.

Megérkeztek a zsűrizésre az étkek | Fotó: Kiss Dóra

A sárréti csikósok sem maradtak otthon, hanem ruhájukat felöltve eredeti hortobágyi slambucot készítettek; szerencsére a receptet is elárulták. – Általában 2-2,5 órát kell főzni bográcsban, és nem kavarjuk, hanem csak rázzuk! Kell hozzá mangalicaszalonna, krumpli, tészta, erős paprika és só. Attól hortobágyi, hogy ott tanították – mondta Kis János, aki Szerepről első alkalommal vesz részt a főzőversenyen. Hatfős zsűri pontozta az elkészült ételeket; az ízek mellett arra is figyeltek, hogyan érkezik be hozzájuk az étel, azaz hogyan van tálalva. – Az ételek a sárréti térségre jellemző ízvilágot mutatják be. Ilyenek például a pörköltek, a gulyás és a halászlé. Nagyon nagy öröm még, hogy a férfiak is főztek – tette hozzá a szervező.

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért fel iratkozz fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

