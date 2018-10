360 fokos videó: ez a hét az állatoké a cívisvárosban

– Az állatok világnapja csak egy nap az évben, viszont mi úgy gondoltuk, hogy az állatok többet érdemeltek annál, hogy csak egy napon emlékezzünk meg róluk. Ezért döntöttünk úgy, hogy egyhetes programsorozattá bővítjük ezt a jeles napot – mondta Pittlik Fanni Flóra zoopedagógus. – Tematikus foglalkozásainkon az óvodások és általános iskolások állatgondozók segítségével megismerkedhetnek a felelős állattartás alapjaival, a hobbiállattartás szépségeivel és kihívásaival. Az interaktív zoopedagógiai foglalkozások remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy testközelből figyelhessék meg az állatvilág csodáit.

A debreceni állatkert az oktatási intézmények számára különböző tematikájú foglalkozásokat kínál, melyek a tanmenethez, az óvodai programokhoz kapcsolódnak.

– Itt a gyerekek testközelből láthatják az állatokat, meg is érinthetik őket alkalomadtán, megnézhetik, hogyan viselkednek, mit esznek, hogyan készülnek a rossz időre. Sokkal hatékonyabb, mintha csak a tankönyvet lapoznák fel, és ott néznék meg, mi micsoda – mondta Pittlik Fanni.

A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendenek a majmok, a vízilovak és a pingvinek is.

– A majmok olyan mutatványokat csinálnak néha, melyek önmagukban is szórakoztatják az érdeklődőket. A vízilovak a maguk ex­kluzivitásában nagyon érdekesek, egy hatalmas állatról beszélünk, ráadásul a méretükhöz képest nagyon kedves jószágok. Be szoktak menni hozzájuk az állatápolók, ez is egy látványprogram, hiszen megmutatjuk, hogyan mos fogat a víziló, mit eszik. A pingvinséta Debrecenben egyedülálló program, sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a pingvinek nemcsak a Déli-sarkon élnek, hanem van egy afrikai faj is.

A gyerekek körében népszerűségnek örvendenek a majmok (kapucinusmajmok), a vízilovak és a pingvinek | Fotó: Molnár Péter

Az állatkert sztárját nem tudta Fanni sem megnevezni, hiszen azon dolgoznak, hogy minden fajt népszerűsítsenek, olyan állatokat is, melyekről azt feltételezik az emberek, hogy nem annyira kedvesek – például hüllők, békák, csótányok, rovarok. Ezeket az állatokat is kezükbe vehetik a gyerekek, így maguk tapasztalhatják meg, hogy egy kígyó megtapintása nem félelmetes dolog.

Az állatok világnapja

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepeljük október 4-én Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének halála napján. A legenda szerint Assisi Szent Ferenc nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, a természetet és az állatokat is beleértve.

Bármilyen meglepőnek tűnik, az állatok is „bekuckóznak”

Az ősz beköszöntével egyre hidegebbek a nappalok és az éjszakák. Az állatkertekben is elkezdenek felkészülni a téliesítésre. Az állatok eltérően reagálnak a hideg időre, egyrészt őshazájuk természetes klímaviszonyainak, másrészt pedig élettani sajátosságainak megfelelően. Azok az állatok eleve télállóak, melyek származási országukban olyan hideg telekkel is dacolnak, amelyhez képest a nálunk tapasztalható télies időjárás egészen barátságosnak mondható. S persze vannak olyan állatok, melyek érzékenyek a hidegre, ők hasonlóképpen bekuckóznak, mint az emberek.

A szibériai tigris kifejezetten imádja a hideget | Fotó: Matey István

– Vannak olyan fajok, amelyek szeretik a hideget, például a szibériai tigris és a kispanda. Ők a hűvös napokon jobban megfigyelhetők a külső kifutókban, ellentétben más állatfajokkal, mint például a majmok, akik behúzódnak. Nagyon fontos, hogy a hideg idő beálltával a gondozó és az állatok között jó kapcsolat legyen, sokszor rajtunk múlik egy-egy simogatással, hogy boldoggá tesszük az állatok napját. Ezek örömteli pillanatok mind az állatok, mind pedig a gondozók számára – mondta Bajkán János főápoló.

Trükkös élelemszerzés

A hűvös napok beálltával beszűkül az állatok élettere, hiszen a külső kifutókat már nem tudják használni, éppen ezért a belső terekben az ápolók megpróbálják érdekesebbé tenni a mindennapokat, akár egy trükkös élelemszerzéssel.

– A téli időszakban megnő a belső terek kihasználtsága, a hideg miatt sokkal jobban szeretnek bent lenni. Ezekben a téli napokban úgy próbáljuk motiválni őket, hogy környezetgazdagítási elemekkel igyekszünk feldobni a mindennapjaikat. Beszélhetünk itt arról, hogy olyan etetőt teszünk be, amiből egy kicsit nehezebben, kicsit fifikásában kell kivenni az élelmet, megdolgoztatjuk őket azért, hogy élelemhez jussanak. Odafigyelünk arra, hogy vitamindúsabban, változatosabban étkezzenek, hiszen az ellenálló-képességet ezáltal jobban lehet növelni – tudtuk meg Jánostól.

Egyes állatfajok igénylik is ezeket a kis a fejtörőket, s élvezettel bontják ki a becsomagolt élelmet.

– Vannak olyan fajok, melyek élvezettel bontják ki a csomagokat, és nézik azt, hogy mit kapnak éppen. Egyfajta meglepetést szerzünk nekik azzal, hogy nem a szokásos mindennapi etetésről van szó, s nagyobb az érdeklődésük ezáltal.

