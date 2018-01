360 fokos videó: Egy ütős thai box-edzés Debrecenben

Balogh Norbert, az egyesület elnöke avatott be minket a sport történetébe és elméleti hátterébe, amíg Katona Attila társedző a kezdő thai boxosokat oktatta. A muay thai pusztakezes harcművészet Thaiföldről származik, ahol “nyolckezes végtag” művészetének is hívják: a bokszoló nem csak az ökleit, de a lábát, a térdét és a könyökét is használhatja.

A muay thai több ezer éves múltra tekint vissza. Sokban különbözik a karatétól és a kungfutól; a rúgásokba és ütésekbe minden erejüket beleadták. Csupasz lábakkal harcoltak, az alkarokat néha kenderrel tekerték körbe. Amennyiben mindkét harcos beleegyezett, a kezükre törött üveget erősítettek. Nem volt veszélytelen sport.

A Debreceni Muay Thai Box Sport Egyesületet tíz éve alapította Balogh Norbert. A hét minden napján tartanak edzéseket, ahova lányok, fiúk vegyesen, de akár külön is járhatnak. Egy edzés 1-1,5 óra hosszúságú, amit bemelegítéssel kezdenek, majd utána rátérnek az ütés- és rúgástechnika gyakorlására. A sport veszélyessége miatt minden edzésen kötelező sípcsontvédőt, fogvédőt és szuszpenzort viselni, a lányoknál értelemszerűn mellvédőt. Az edzéseken hordott ruházatnál egy fontos szabály van: tilos a cipő viselése. Szinte hallani lehet az erőt, ahogy a fiatalok ütik a zsákokat, látni a legördülő izzadságcseppeket, amelyek arról árulkodnak, hogy a thai box-edzések kőkemények.

Balogh Norbert nevét jól ismerik a sport világában, hiszen közel 20 éves sportmúltra tekint vissza. A kétezres évek elején thai box amatőr magyar bajnok volt 67 és 70 kg-os súlycsoportban, majd országos bajnokságon is felállhatott a dobogó tetejére. A K1-es küzdősportban is kipróbálta magát, amiben három éven át védte az országos bajnoki címet, és a részt vett a fightcode világbajnoki döntőjében is. Lassan három éve, hogy abbahagyta a profi szintű a thai boxot, és jelenleg a debreceni egyesületére és az utánpótlásra figyel.

– A thai box nem számít felkapott küzdősportnak, ezért nehéz is kinevelni olyan fiatalokat, akik részt vesznek egy országos vagy nemzetközi versenyen.

Az erőnléten és technikán nagyon sok múlik, ez csak hosszú évek gyakorlásával lehet elsajátítani”

– mondta el a Debreceni Muay Thai Box S.E. elnöke és edzője. Balogh Norbert azt is elárulta, mi motiválta arra, hogy elkezdje a sportot.

“Gyerekkoromban megvertek a nagyobbak, és úgy gondoltam, hogy többet nem fognak, ha lejárok edzőterembe edzeni. Aztán ez átalakult egy belső motivációvá. Így alakult ki a sport szeretete, és kisebb céloknak az elérése.”

