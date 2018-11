360 fokos videó: csokival a boldogabb karácsonyért

A Debreceni Csokonai Színház színészei, köztük Ráckevei Anna, Mercs János és Papp István látogatott el a Napló székházába, hogy ők is csatlakozzanak a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete (BAGE) csokigyűjtő akciójához. A székházban a doboz december 15-ig lesz kihelyezve, így bárki megédesítheti a rászoruló gyermekek karácsonyát.

– Ez egy jelképes gesztus, így figyelmeztetjük önmagunkat és a társadalmat is arra, hogy igyekezzünk a rászorulók iránt is figyelmet fordítani; amennyit csak lehet, segítsünk nekik – vallja Ráckevei Anna színművésznő. Majd Mercs János színésztársa vette át a szót, aki hozzátette: – Ez egy szuper alkalom. Ilyenkor nagyobb figyelem fordul a segítő szándékra, bennünk is és a világban is. Papp István színművész még azzal egészítette ki az előtte szólókat:

Érdemes megragadni minden alkalmat, amikor lehet segítséget nyújtani, ha lehet adományozni, akkor miért ne?”

Ajándék

Egy színész életében zaklatott időszak a karácsony, hiszen a novemberi és decemberi ciklusban sok a premier. De az örömünnepet mindenki otthon tölti. – Gyermekkoromban mindig valami hasznos dolgot hozott a Jézuska karácsonykor, ritkán olyat, ami luxus termék. Mostanában gondolkodtam el azon, hogy a szeretteimnek ne csak hasznos dolgot vásároljak, hanem meglepőt is – mesélte Ráckevei Anna. Mercs János úgy fogalmazott, ha van akit szeretnünk, és van, aki viszontszeret, annál nem kell nagyobb ajándék.

