360 fokos videó: bográcsozás Földesen

Megtelt fiatalokkal és idősekkel a Földesi Termálfürdő és Szabadidőközpont zöld gyepe szombaton. A családi majálison a generációk együtt főztek, és osztották meg egymás közt a főző tudásukat és a recepteket.

Fotó: Kiss Dóra

– Ez az első nagy családi napunk, amikor 22 csapat főz. Úgy gondoltuk, vidéken vagyunk és szeretünk főzni. Mindegyik csapat kapott 4 kilogramm sertéshúst, de ezt ki lehetett cserélni bármi mással. Most még 200-an vagyunk, a délutáni rendezvényen lesznek majd jócskán, olyan 700–800 emberre számítunk – mesélte Jeneiné dr. Egri Izabella, Földes polgármestere.

A bográcsokban sertéspörkölt, babgulyás vagy éppen marhapörkölt rotyogott.

– Sertéspörkölt készül a bográcsban, ahogy csak mi tudjuk készíteni. Egy baráti társaság vagyunk, és igazából szeretjük az időt együtt tölteni. Nem a verseny megnyerése a célunk, hanem hogy jóllakjunk, és élvezzük az egész mai napot – fogalmazott Oláh Dávid, az egyik versenyző.

A desszertről sem feledkeztek meg a szervezők, ugyanis a Palacsintapalota elnevezésű sátorban az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai fiatalokkal együtt nagyüzemben készítették a finomabbnál finomabb palacsintákat.

Fotó: Kiss Dóra

– A jó palacsintának az a titka, hogy nagyon szeressék. A jó arányok a fontosak. Kínáljuk: házi eperlekvárral, meggydzsemmel, szilvalekvárral, de túrósan is sokan szeretik. Például nálunk a gyerekek, az unokáim a kakaós palacsintát is szeretik – avatott be minket a palacsintakészítésbe Nagy Sándorné Kiss Katalin, a nyugdíjas klub tagja.

