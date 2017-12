360 fokos videó: BAGE-angyalok az Ifiházban

– Ezekben a családokban 3-6, sőt 8-10 gyerek is van, itt kapnak cipősdoboz-adományt, száraz élelmiszereket, névre szóló ajándékokat. Ezek kerülnek a karácsonyfa alá, amit innen hazavisznek, ezek a dolgok teszik meghittebbé a karácsonyt – mesélte Buzás Lajos, a BAGE elnöke. Egy talpalatnyi hely nem volt a karácsonyi ünnepségen, ahol a rászoruló gyermekek csillogó szemekkel figyelték az egymás után színpadra lépő adományozók szavait.

A BAGE által megkeresett cégek, magánszemélyek örömmel segítettek megvalósítani a gyerekek álmait. – Van olyan kisgyermek, aki étterembe szeretett volna elmenni karácsonykor, mert még soha sem járt hasonló helyen, az ő álmát is valóra tudtuk váltani – tette hozzá az egyesület elnöke. A Magyar Református Szeretetszolgálat a névre szóló adományok mellett tizenegy darab karácsonyfát is felajánlott az ünnepségen. A Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciója is sikerrel járt, hiszen minden gyermeknek külön, névre szóló ajándékokkal kedveskedtek. Távozáskor pedig mindenki hazavihetett egy doboz töltött káposztát a családi asztalra.

– Nagy Dóra / Hírek360.hu –

