360 fokos videó: az új zenészképző Debrecenben

Debrecen – Az országban elsőként a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara a Kőbányai Zenei Stúdióval közösen alakított ki Könnyűzenei Képzési Központot. Kameránkkal körbejártuk az épületet, less be te is a hangszerek világába!