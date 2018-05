360 fokos videó: az Emma Undressed avatta fel az Ady Park színpadát

Hivatalosan is megnyílt a debreceni Ady park közösségi színtere szerdán este. A produkciók tekintetében nincs műfaji megkötés, azaz felolvasószínház, zenés műsorok és formációk mellett óvodai vagy iskolás csoportok is bemutathatják tehetségüket a színpadon. Az Ady park honlapján bárki regisztrálhat, hogy bemutatkozzon az új közösségi színtéren.

Az együttessel a szerda esti avatókoncert hangpróbája és beállása után ültünk le beszélgetni a Modem által felajánlott színpad előtti színes kockákra.

A 2014-ben alakult zenekar csajmetált játszik, ami azt jelenti, hogy az énekesnő Zakar Szilva (Szilva) a fellépéseken a közismert hörgést nem csinálja.

– Kemény zenét játszunk, attól függetlenül is, hogy nem hörgök. Énekelek, kicsit poposabb formában. Az a tervünk, mint minden feltörekvő zenekarnak, hogy minél több anyagot tudjunk bemutatni, fesztiválokra járni, nagyszínpadon lenni, minél több zenét írni. Például ezen a színpadon saját dalokat is előadunk, és feldolgozásokat is mutatunk a közönségnek – árulta el az énekes, Szilva.

A cikk folytatása elolvasható a Hírek360.hu-n.

– Nagy Dóra | Hírek360.hu –

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera “háta mögött”! Még több 360 fokos videóért fel iratkozz fel a Hírek 360 YouTube-csatornájára és kövesd a Hírek 360 Facebook-oldalát!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA