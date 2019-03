360 fokos videó: anyjukon csimpaszkodnak a makibébik

A kellemes tavaszi időben a debreceni állatkert lakói is kimerészkedtek a szabadba, köztük a katták is, akik tárt karokkal ültek és szívták magukba a napfény meleg sugarait. A nap sztárjai is ők voltak, mivel március 19-én egy, míg 23-án iker makibébikkel gyarapodott a cívisvárosi kattaállomány. A jelenleg körülbelül 80 grammos csöppségek több mint négy hónapot követően jöttek a világra. Az életerős kicsik tapasztalt anyjuk szőrébe kapaszkodva töltik mindennapjaikat.

Simogatni tilos!

Bajkán János főápoló kiemelte: minden évben előfordul, hogy ikrek születnek a madagaszkári gyűrűsfarkú makik családjában.

– Alapvetően barátságos állatok, erős náluk a szociális háló. A kis csapaton belül hierarchia van, egy vezérnőstény irányítja a többieket, viszont a vezérhím szerepe csak abban nyilvánul meg, hogy a szaporodás joga az övé – mondta. A névválasztás még várat magára, ám az állatkert kedvelőire hagyják majd a döntést. A főápoló kihangsúlyozta azt is, hogy mindenkit arra figyelmeztetnek, a rajzfilmből is jól ismert makikat a barátságos természetük ellenére is tilos megsimogatni.

Nézz körbe 360 fokban!

A videót 360 fokos kamerával vettük fel: az egérrel vagy a bal felső sarokban lévő kör alakú ikonra kattintva tudsz változtatni a nézőponton. Ne felejtsd el megnézni, hogy mi van a kamera háta mögött!

