360 fokos videó: a Tisza-parton tudják, milyen a finom bográcsos harcsapaprikás!

A naptár szerint ugyan már véget ért a nyár és beköszöntött az ősz, ám a halkedvelők a Tisza menti kisvárosban újból felforrósították a levegőt. Szombaton a kellemes hűst adó fák alatt készültek a csapatok megfőzni a Tiszacsege legjobb harcsapaprikását. A part menti szellő segített a csapatoknak beizzítani a bogrács alatti parazsat, így elkezdődtek az előkészületek. A sátrakból szólt a muzsika, együtt énekeltek öregek és fiatalok, emellett a kihagyhatatlan volt a koccintás a finom ételre: igazi csapatmunka jellemezte a versengést. A fesztiválra nemcsak a környékről, hanem Salgótarjánból, Fonyódról, sőt az ország délnyugati csücskéből Darányból is érkeztek amatőr szakácsok.

Túrós csusza, sztrapacska

– A világ közepén vagyunk – kezdte Nagy Sándor, az esemény főszervezője.

Az országban nincs még egy ilyen rendezvény, mint a miénk; nincs nevezési díj, minden csapat kap két kiló filézett afrikai harcsát a főzéshez és az ebből készült étel kerül majd a zsűri elé.”

Nagyon sokan tudnak harcsapaprikást főzni. Ám a zsűri többek közt odafigyel arra, hogy krémes legyen az alapja, és ne ússzanak benne a hagymadarabok. Úgy gondolom, az sem mindegy, milyen köretet tálalunk mellé, no és a tálalás sem utolsó – fogalmazott a szervező.

A legtöbb helyen a versenyzők túrós csuszát tálaltak kaporral megtűzdelve, de volt, ahol sztrapacska készült.

Azt már Szalai Jánostól, a csegei halászcsárda vezetőjétől tudtuk meg, hogy az esemény célja minél több emberrel megismertetni és megszerettetni a halételeket, valamint a rendező város és a Tisza-part népszerűsítése. Ugyancsak céljuk lehetőséget adni az emberi kapcsolatok, barátságok ápolása, újabbak létesítésére. A csárdavezető elmondta még, hogy a kapott alapanyagból minden csapatnak el kell készíteni egy harcsapaprikást.

Bográcsmustrán

A tíztagú salgótarjáni csapat először vesz részt ezen főző fesztiválon, és nem csak a versengés miatt indultak.

– Már most tudjuk, hogy jövőre is itt a helyünk. Jó az idő és elképesztő a hangulat. A főzésben még nagyon kezdők vagyunk; recept alapján egy tradicionális harcsapaprikást készítünk, amit színezett tésztával fogunk tálalni. Reméljük, ezzel elnyerjük a zsűri tetszését – vallotta be Lantos Lóránt.

A Halas csajok elnevezésű helyi csapat kínálásra harcsaszeleteket, törpeharcsát és keszeget sütött. Lakatos László csapatvezetőtől tudtuk meg, hogy a mintegy 25 kilónyi kis halat a gasztronómiai eseményt megelőző napokban fogták és készítették elő sütésre. Most viszont a harcsapaprikás mellett a fő attrakciójuk a hallal töltött káposzta. – A receptje titkos, arról nem beszélhetek – válaszolta kérdésünkre Lakatos László.

A Debrecenből érkezett Fakanál csapat családi recept alapján készítette a harcsapaprikást, amelyet kapros túróscsuszával tálalnak. Az ugyancsak debreecni Sira tamás csapata két bográcsban is főzött. – Az egyikben a harcsapaprikást főzzük, és hogy mindenki jóllakjon, csülökpörköltet is készítünk.

ND, KZS

Ahogy a zsűri dolgozott

A több mint 140 csapat harcsapaprikását egy hattagú zsűri pontozta.

– Magyar konyha imádó vagyok. Szerintem a világon azért egyedi a magyar konyha, mert ha jól van kezelve, nem hizlaló, hanem jóízű – mondta Fásy Ádám, a zsűri elnöke. Majd a pontozással folytatta: – A zsűrizésnél arra figyelünk, hogy az ízeiben mennyei legyen és állagában is megfeleljen, a mártás pedig bársonyos hatást keltsen. Fontos még, hogy ne kozmáljon oda a harcsapaprikás, mert az az ízlelgetéskor érződni fog. Ennél az ételnél az egyszerűség a lényeg, és persze a magyaros íz – árulta el a zsűri elnöke.

