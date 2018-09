31 év után találkoztak újra

Tokay Mónika, aki most Veszprémben él, kitartó szervezőmunkájának eredményeként a 15 fős osztályból tíz volt diák jelent meg, két osztálytársuk elhunyt. Volt tanáraik közül is többen eljöttek, egy kivétellel ők már nyugdíjasok. A találkozó legérdekesebb eseménye, amikor a diákok és tanáraik elmondták életük alakulásának történetét, felelevenítették azokat az eseményeket, amire ők emlékeztek általános iskolás korukból. Elmondásukból kitűnt, hogy több mint három évtized telt el távozásuk óta, szétszóródtak az ország különböző helyein, tartalmasan élik családjukkal mindennapi életüket. Az egykori diákok szeretettel és jó érzéssel gondoltak vissza Körösszegapátira, az itt élő emberekre. Tanáraik sírját is felkeresték a temetőben és koszorút helyeztek el. Vad Erzsébet, az iskola jelenlegi vezetője bemutatta az intézményt, ami hatalmas változáson ment keresztül a 30 év alatt. Megtekintették a település ortodox templomát, annak szép kertjét és a református templomot. Megállapították, hogy igaz, nem kevés az a három évtized, de a változás is óriási, ami Körösszegapáti településen történt – adta hírül Vmirjáncki József.

