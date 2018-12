25 éves lett a debreceni Biokertészkör

A városi biokertészkör megalakulásának 25. évfordulóját tartotta, ám a gazdálkodói kör története már csaknem 30 évre nyúlik vissza. Dr. Podmaniczky Gábor alakította meg, akinek elmondása alapján már akkor többekben felvetődött a termelési versenyek láttán, hogy a talaj kizsigerelésének nem lesz jó vége. A vezetést dr. Deák Ferenc vitte tovább a méhészeket is bevonva a biotermelők körébe. Amikor a rendszerváltás után lehetőség nyílt az alternatív termelésről könyveket, írásokat is megjelentetni, a Biokultúra Egyesület kiadásában megjelent Biofüzetek sokakhoz eljutva egy régi-új szemlélettel ismertették meg az akkor még szívesen gazdálkodó, termelő embereket. Így a biokörben – tanfolyamokon elsajátítva a biokertészkedést és a biodinamikus gazdálkodást – egyre nőtt a létszám.

Később az Életreform Egyesület vette szárnyai alá a biokertészeket – mondta el Gyarmati István egykori egyesületi alapító a közös múltra emlékezve.

Daróczi Istvánné Julika a budapesti Biokultúra Egyesülettől 1993-ban kapta megbízását a csoport vezetésére, melyet azóta is végez szeretettel, gondoskodással. Irányítása mellett minden generációhoz, gyakorló gazdához és kiskerttulajdonoshoz eljutott a bioszemlélet és az ebből fakadó pozitív életfelfogás.

Dr. Roszik Péter, az ellen­őrzésekért felelős Biokontroll vezetője a vegyszerek veszélyére hívta fel a figyelmet, s arra, hogy némely gyümölcsökben akár 43-féle méregösszetevő is található. Említést tett a hagyományos tájfajta állat- és növényvilága megőrzéséről, illetve azok biotartási módjairól is. Szólláth Tibor mint a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület elnöke visszaemlékezett arra, hogy az agrár­egyetemen még „elfajzott dolgoknak” nevezték az ökológiai ismeretek oktatását, mára azonban világszerte a vezetők számára is ez jelenti a fenntartható jövőt.

HBN

