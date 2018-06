Huszonöt éve tartanak a fény felé

Különleges és megható előadással kezdődött a Fény Felé Alapítvány jubileumi ünnepsége, melynek hétfőn a Hotel Lycium adott otthont. A Szívünk Hangja Jelnyelvi Kórus tánccal és énekkel bizonyította be, hogy a hallássérültek, illetve a súlyosan fogyatékos gyerekek is élhetnek teljes, vagy legalábbis teljesebb életet. S habár a kórus tagjainak öltözékén óriási szívecskék köszöntek vissza, enélkül is lehetett érezni a szeretetüket és az odaadásukat.

Széles Diána nemcsak, mint Debrecen alpolgármestere, hanem mint kétgyermekes édesanya elmondta, a Fény Felé Alapítvány méltán lehet büszke 25 éves fennállására.

Eszembe jutott, hogy milyen az, amikor egy ember megszül egy gyermeket, és utána valamilyen feladat elé állítja az élet. Ez a produkció önmagában elmondja, milyen munka folyik az alapítványnál, melyre nagyon büszkék vagyunk”

– mondta. Hozzátette, a cívisvárosban egyébiránt több mint 1600 civil szervezet működik.

– Évek óta olyan civil munka folyik a városban, ami a debrecenieknek köszönhető. Azoknak az embereknek, akik szabadidejükben mennek, és tesznek a közösségért. Mindez pedig megmutatja a város erejét – hangsúlyozta. Széles Diána kiemelte azt is, nagyon fontos, hogy a város „hagyja” dolgozni ezen szervezeteket, ne telepedjen rá, ám amikor segítségre van szükség, mindig legyen készen. Elmondta, azok a civil szervezetek, melyek évek óta komoly munkát végeznek a városban, már önmagukban komoly bázissal rendelkeznek, közösséget teremtenek.

Így van ez a Fény Felé Alapítvánnyal is, melynek munkatársai arra teszik fel az életüket, hogy az értelmileg akadályozott, autista, mozgássérült, és halmozottan fogyatékos emberek életét jobbá tegyék.

Egy csepp vízzel oltani

Fülöp Attila, a szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszédében Bruno Ferrero szerző egyik tanulságos történetéből, A tűzvészből idézett. Ebben a mesében az erdőben tűz támad, minden állat hanyatt-homlok menekül, egyedül a kolibri visz a csőrében egy kis vizet, hogy oltsa a tüzet. Megkérdezi tőle az oroszlán, hogy mindössze egy csepp vízzel megy ? Mire a kismadár azt válaszolja, megteszi a magáét.

A Fény Felé Alapítvány 25 éve teszi a magáét. Ha pedig sokan vagyunk a társadalomban, akik tesszük a magunkét, akkor bízhatunk benne, hogy minden egy kicsit jobb lesz, minden egy kicsit élhetőbb lesz”

– mondta az államtitkár. – Az alapítványnál dolgozók arra teszik fel az életüket, hogy próbálják a hiányt valamilyen lehetőséggel pótolni – tette hozzá.

Elhangzott,a szociális területen ma 1078 civil szervezet van országszerte, melyek éves szinten mintegy 24 milliárd forint állami költségvetési támogatásban részesülnek. Mindez abban is segítséget nyújt, hogy épek és fogyatékosok között leomoljanak azok a bizonyos falak.

