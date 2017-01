230 magyar gazdaságot tarolt már le a madárinfluenza

Összesen 230 gazdaságban kellett elrendelni a baromfiállományok leölését a madárinfluenza miatt az elmúlt hónapokban. Több mint 3 millió állatot öltek el, amelyek 80 százaléka víziszárnyas volt.

Kárrendezés

A felszámolt állományok értéke mintegy 3 milliárd forintot tett ki a 230 gazdaságban – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos. Az Európai Unióban van olyan lehetőség, hogy állat- vagy növényegészségügyi problémák esetén a tagállamok válságkezelési támogatást kérhetnek, erről már el is indultak a tárgyalások. Ezen kívül rendelkezésre áll még az állami kártalanítás is és mindent megtesznek azért, hogy a vállalkozások majd jövedelempótló támogatást is kapjanak.

Újabb megbetegedések

A madárinfluenza továbbterjedésének megakadályozására Bács-Kiskun megyében újabb védő- és megfigyelési körzetet rendelt el a megyei kormányhivatal, ezúttal érsekcsanádi központtal. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) H5N8 madárinfluenza megbetegedéseket állapított meg. A megyei kormányhivatal az érintett állattartó telep körül 3 kilométeres védőkörzetet rendelt el, ami Érsekcsanádot, Sükösd déli és Baja külterületének északi részét érinti. A hivatal emellett Fajsz, Dusnok, Nemesnádudvar, Rém és Csávoly területeit is érintve 10 kilométeres körben megfigyelési körzetet jelölt ki.

