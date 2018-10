210 éve épült a berettyóújfalui református templom

Igehirdetésében Derencsényi István, Dr. Fekete Károly püspök köszöntőjét tolmácsolta: „kell a templom a mai zaklatott és nyugtalan világban, templomunk az Istenennel való szoros élet bizonyítéka. A templom, haza és hajlék, nemcsak egy turisztikai látványosság.” A hamarosan kívül-belül megújuló épület ma is jeles alkalmak helyszíne, melyre méltán büszke lehet a gyülekezet – zárta gondolatait a főjegyző.

Fotó: Kogyilláné H. Szófia

Szabóné Nagy Andrea lelkipásztor, Görbedi András volt presbiter és egyházmegyei tanácsbíró műve alapján foglalta össze a 210. évfordulóját ünneplő templom történetét. A kutatómunka szerint a templom végső formáját 1808-ban érte el, tornya már 1719-ben felépült. Belső berendezése 1805 és 1808 között készült, ma egyszerre 1500-an gyakorolhatják hitüket a templom ülőhelyein. Kiemelt jelentőségű a templom második, ma is működő orgonája, mely Liszt Ferenc tulajdona volt.1936 óta az ünnepi alkalmakon ez a hangszer is megszólal. A gyülekezet az elmúlt évben megemlékezhetett a presbitérium megalakulásának 210. évfordulójáról is.

Fotó: Kogyilláné H. Szófia

Az istentiszteletre a Diószegi Kis István Református Általános Iskola diákjai ünnepi műsorral készültek.

– Kogyilláné H. Szófia –

