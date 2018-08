20 filmes érdekesség, amiről még legnagyobb rajongók sem biztos, hogy tudnak

A Harry Potter-filmek Mágiaügyi Minisztériumának nagyterme volt az egyik legnagyobb mozidíszlet, amit valaha felépítettek. Összesen húsz hétig dolgoztak rajta, és olyan hatalmas volt, hogy ötven darab emeletes busz is elfért volna benne.

Az oroszlánkirály címe eredetileg A dzsungel királya lett volna, a forgatás alatt döntöttek úgy, hogy mégsem az utóbbit használják. Az ok egyszerű: a dzsungelben nem élnek oroszlánok.

Emlékeznek az adóvevőre, amit Qui-Gon Jinn használt a Baljós árnyakban? A kellékesek nem vitték túlzásba az elkészítését: fogtak egy Gillette-borotvát, és egy kicsit felturbózták.

A Sikoly bemutatójának környékén háromszor annyi hívószámkijelzős mobil fogyott, mint addig.

A Whiplash főszereplőjének önfeláldozása lenyűgözte a film rajongóit. Azért, hogy a dobos jelenetek még realisztikusabbak legyenek, a rendező a filmben látható próbák alatt gyakran szándékosan nem állította le időben a kamerákat, azért, hogy Miles Teller kimerültebbnek tűnjön.

A remény rabjaiban látható elutasított kegyelmi kérvényen valójában Alfonso Freeman fényképe szerepel. Ő Morgan Freeman fia.

Stephen King mindig megpróbálja támogatni a fiatal rendezőket, amikor regényeinek megfilmesítési jogait értékesít. Amikor A remény rabjaihoz tartozó jogokat adta el Frank Darabontnak, King kapott ugyan egy csekket, de sosem használta fel. Néhány évvel a film bemutatása után King megtalálta a csekket, bekereteztette, és elküldte a rendezőnek egy cetlivel, amin a következő állt: „ha valaha pénzre lesz szükséged, hogy kijuss a börtönből, itt van.”

A Drágán add az életed a Nothing Lasts Forever című könyv adaptációja, ami valójában egy folytatás. A regény első részéből (The Detective) 1968-ban egy mérsékelten sikeres filmfeldolgozás is készült Frank Sinatra főszereplésével. Érdekesség, hogy Sinatrának felajánlották John McClane szerepét a ’88-as filmben, de mivel ő akkor már 73 éves volt, visszautasította a lehetőséget. Így landolt a szerep végül Bruce Willisnél.

Sophie Turner, a Trónok harca Sansája örökbe fogadta azt a kutyát, ami a sorozat első évadában a saját farkasa volt.

A Ponyvaregényt mindössze nyolcmillió dollárból forgatták le. Ebből ötmillió a színészek fizetésére ment el.

A bolygó neve: Halál készítői szerint Ripley karaktere eredetileg férfi lett volna. Végül azért változtatták meg a döntésüket, mert úgy gondolták, szokatlan és újszerű lenne, ha egy nő lenne a filmben történt események egyedüli túlélője.

A Reszkessetek, betörők! híres plakátjához, hiszik vagy sem, Edward Munch Sikoly című festménye adta az ötletet.

A Terminátor forgatása alatt Arnold Schwarzenegger egyszer magán felejtette a sminket, amikor ebédelni ment. Hiányzó szemmel, törött állal és megégett bőrrel ült asztalhoz.

Az igenember története Danny Wallace brit író és újságíró önéletrajzán alapul – ő az, aki egyszer egy fél éven keresztül mindenre igennel válaszolt. Wallace egy rövid vendégszerep erejéig fel is tűnik a Jim Carrey-féle filmben.

Jony Ive alkotta meg a Wall-E-ban látható ÉVA dizájnját. Ive az az ember, aki az iPodot, az iMacet és az iPhone-t is megálmodta.

A Kutyaszorítóban forgatásán Tim Rothnak néha annyi időt kellett eltöltenie művérben, hogy az megkötött, és a színész nem tudott tőle megmozdulni.

A „maffia” szó egyszer sem hangzik el A Keresztapában. A valódi maffia kérése volt, hogy ez így legyen.

A Moulin Rouge-ban Nicole Kidman viselte a filmtörténelem legdrágább nyakláncát. Ezerháromszáz darab gyémánt volt benne, és nagyjából egymillió dollárba került.

Martin Scorsese olyan valósághűvé szerette volna tenni a New York bandáit, amilyenné csak lehetett. Cameron Diaznak ezért az egyik jelenetben ténylegesen pofon kellett vágnia Leonardo DiCapriót. Később a színész arra panaszkodott, hogy Diaz annyira erőseket ütött, hogy néhány próba után teljesen elzsibbadt az arca, és szédülni kezdett.

Tom Cruise és Dustin Hoffman nem nagyon bízott abban, hogy az Esőember majd valaha is profitot termel, ezért csak úgy emlegették, hogy „Két hülye egy autóban”. De a mozi végül szépen rájuk cáfolt, és borzasztóan sikeres lett. Egyes források szerint ez volt Diana hercegnő egyik kedvenc filmje.

Az oroszlánkirály híres sziklájáról sokan azt hiszik, hogy egy kenyai nemzeti parkban található kő alapján rajzolták meg, de a forma valójában teljes egészében a készítők agyszüleménye.

