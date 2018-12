20 alkalom, amikor a hibát kreativitással orvosolták

© Fotó: Imgur, Reddit

Ami elromolhat, az el is romlik – tartja a bölcsesség, és ez alól semmi sem lehet kivétel. Szerencsére néhány ember ezekből a helyzetekből is szereti a legtöbbet kihozni, és egyszerűen megoldani a problémát. Néhány igazán ötletes, de van, ami inkább csak mosolyt csal az arcunkra. A Bright Side az utóbbiakból válogatott most egy csokorra valót.