17 fura tény, amitől te is más színben látod majd a világot

17. Az alacsony emberek agresszívabbak magasabb társaiknál.

Ez viszont korántsem jelenti azt, hogy az összes alacsony ember dühös. Egy tanulmány szerint csupán akkor hajlamosabbak a közvetett agresszióra, ha magasabb társaikkal való rivalizálásról van szó. Az alacsonyabb testmagasságú emberek hozzáállása ilyenkor az agresszió jeleit is mutathatja.

16. Tovább élnek, akiken nem látszik a kor.

A fiatalos arcú embereknek nagyobb esélye van arra, hogy tovább éljenek, mint azoknak, akik idősebbnek tűnnek tényleges életkoruknál. Erre a megállapításra dán kutatók jutottak. A tudósok szerint a bonyolultabb, kihívásokkal teli életet élő emberek fiatalabb korukban haláloznak el, problémáik pedig az arcukon is meglátszanak.

15. Vannak, akiknek négyórányi alvás is elég.

Fotó: Pixabay

Egy átlagos felnőtt embernek napi 7-8 óra alvásra van szüksége, de természetesen vannak kivételek. Az alvásidő csökkenését az alváshosszot és az éberséget szabályozó hDEC2-gén mutációja okozza.

14. Van különbség a forró és a hideg vízből készült jégkocka között.

A sima csapvízből készült jégkocka felhős, a forralt vízből lefagyasztott viszont teljesen átlátszó. A forralás ugyanis eltávolítja a víz szennyeződéseit, így a jég is sokkal tisztább lesz.

13. Terhesség alatt a magzat képes meggyógyítani az édesanyját.

Nem csak az anya törődik születendő gyermeke egészségével, ez fordítva is működik. A méhben lévő magzat képes arra, hogy eljuttassa saját őssejtjeit anyja károsodott szerveihez. Ezt a folyamatot méhi mikrokimerizmusnak nevezzük.

12. A teszter kozmetikumok károsak lehetnek az egészségre.

Valószínűleg sokan próbáltak már rúzst vagy szemhéjpúdert választani az üzletekben lévő teszterek segítségével. Egy elemzés nemrég kimutatta, hogy az ingyenes teszterek 28%-án penészgomba, 48%-án pedig Staphylococcus baktérium található.

11. A méhek képesek az arcfelismerésre.

Meglepő, de igaz: a méhek ugyanúgy látnak, mint az emberek. Egyes kísérletek szerint arra is meg lehet őket tanítani, hogy felismerjék az emberi arcokat. Egy csapat zoológus rájött arra, hogy a méhek hozzánk hasonlóan érzékelik az emberi arcot: egyben tanulmányozzák azt, nem pedig egyes elemeire bontva.

10. Az anyai csók ösztönből ered.

Fotó: Pixabay

Minden anya ismeri azt az érzést, amikor rátör az ellenállhatatlan vágy, hogy megölelje és puszilgassa kisbabáját. Ennek nemcsak a szeretet az oka. Egy puszinál, az anya immunrendszere egyből felismeri a gyermek bőrén lévő kórokozókat, és jelzéseket küld a saját B-limfocitáinak. Ennek eredményeként antitestek jönnek létre az anyatejben, melyek semlegesíthetik a kórokozókat, és megvédik a babát a különféle betegségektől.

9. Léteznek kóser telefonok.

Az elektronikai piacon uralkodó hatalmas verseny miatt a gyártók egyre érzékenyebbé válnak az emberek igényei iránt, és ez a vallásosságra is vonatkozik. Ezért léteznek olyan mobiltelefonok is, melyeknek semmilyen különleges funkciójuk nincs: nem lehet velük szöveget írni, internetezni vagy fényképezni. Csak hívásindításra és -fogadásra képesek.

8. A férfiak és a nők hallása különböző.

Az már régóta köztudott, hogy a férfiak és a nők teljesen másképpen gondolkoznak és hoznak döntéseket, illetve a dolgokat is eltérően látják. Az Indiana University School of Medicine kutatói azonban ennél is érdekesebb tényt állapítottak meg: a hallásuk is különbözik. A férfiak csupán az agyi halántéklebeny egyik oldalával dolgozzák fel a hangokat, míg a nők mindkettőt használják.

7. Az öregedéssel a dehidratáltságérzet is csökken.

Minél idősebb valaki, annál kevésbé érzi magát dehidratáltnak. A test rendszerei egy idő után már nem úgy működnek, mint fiatalabb korban, ezért az időseknél a szomjúságérzet is csökken. Ennek ellenére a víz számukra is ugyanolyan fontos, mint korábban, mivel a vízhiány vegetatív érrendszeri betegségekhez és magas vérnyomáshoz is vezethet. Ezért fontos, hogy odafigyelj idősebb rokonaid rendszeres hidratáltságára.

6. A múlt század cipőboltosai röntgent használtak arra, hogy megtalálják a megfelelő méretet.

Első ránézésre semmi különös nincs abban, hogy kiválasszuk a legjobb cipőméretet. A 20. század elején élő emberek viszont más véleményen voltak. Ekkor szabadalmaztattak ugyanis egy különleges cipőméret-belövő röntgengépet, mely képes volt arra, hogy “belülről” nézze meg, pontosan melyik a megfelelő hossz. A vizsgálattal járó sugárzás viszont nagyban károsította a felhasználók egészségét, így egy idő után bevonták és megsemmisítették ezeket az eszközöket.

5. Csirkéknek is készítettek kontaktlencsét a ’80-as években.

Fotó: Pixabay

Az 1980-as években az amerikai AnimaLens nevű cég piros színű, csirkéknek készült kontaktlencséket ajánlott a farmereknek. Azt állították, ettől az állatok majd kevésbé lesznek agresszívek, valamint a tojóképességük is feljavul tőle. A tyúkok ugyanis a vörös szín miatt nem láttak rendesen, ezért nem támadták meg egymást. Az újdonság azonban befuccsolt, mivel az állatok látása jelentősen romlott tőle.

4. A vörös hajú nőknek több érzéstelenítőre van szükségük.

Egy, az Anesthesiology Magazine-ban publikált kutatás szerint a vörös hajú nőknek 19%-kal több érzéstelenítőre van szüksége, mint más hajszínű társaiknak. Az elmélet szerint a proteinmutáció, amely a vörös hajért és a világos bőrért is felel, sokkal alacsonyabb fájdalomküszöböt eredményez az embereknél.

3. Néhány olasz bank sajtot is elfogad kölcsönfedezetként.

Mindannyian ismerjük a tényt, miszerint a bankok főleg ingatlan- és autófedezetre adnak hitelt. Olaszországban viszont egy kicsit érdekesebb a helyzet. Az 1950-es évektől kezdve néhány pénzintézet, amely sajtkészítőknek hitelezett, parmezánt is elfogad fedezetként. Ezeket a sajtokat általában 2-3 évig érlelik, így a bank egy különleges, erre a célra kialakított helyiségben raktározza el őket. Ha a kölcsönt nem fizetik vissza a kiszabott futamidő alatt, a bank egyszerűen értékesíti a gurigákat.

2. A születési sorrend a testsúlyra is hatással van.

Az elsőszülött gyerekek sokkal hajlamosabbak az elhízásra, mint azok, akik később jöttek világra. A tudósok viszont egyelőre nem teljesen értik, miért van ez így, de sejtéseik szerint a méhlepény vérellátásával lehet összefüggésben.

1. A papírzacskók sem környezetkímélőbbek, mint a műanyagok.

Fotó: Pixabay

Előállításukhoz számos fa kivágására van szükség, és az előállítási folyamat óriási kárt okoz az atmoszférának, mivel ilyenkor valamennyi élőlény számára káros gázok kerülnek a levegőbe.

Forrás: Bright Side

Krumplievés egy életen át? - 14 érdekesség a nagyvilágból Az interneten manapság szinte bármit megtalálhatunk; elolvashatjuk az összes cikket, megnézhetjük bármelyik videót, szóval az egész univerzum ott van a telefonunkban. De a nagyvilág újra és újra bebizonyítja, hogy az élet tele van új, érdekes felfedezésekkel, magával ragadó kalandokkal és új történe... Tovább a cikkhez

30 tény a nagyvilágból, amely téged is meg fog lepni Tudtad, hogy a piócáknak hány agya van? Vagy, hogy a nyelvünk sokkal másabb pozíciót foglal el a szánkba, mint azt gondolnád? Esetleg, arról van fogalmad, hogy a cipőfűzőt miért kell állandóan újra bekötni? Készülj fel, most ezekre is választ fog kapni, ám lehet, hogy nem épp olyat, amire számítottá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA