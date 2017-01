15 félelmetesen frappáns trükk, ami megkönnyíti az életét

Rózsák



Mielőtt elülteti a dugványokat, a töveket tegye egy kisebb burgonyába. A zöldségben lévő tápanyagok és nedvesség elősegít, hogy a rózsának egészséges gyökerei legyenek.

Vízálló cipő



Ahhoz, hogy a vászoncipőjét is vízállóvá tegye nem kell más, mint méhviasz és egy hajszárító. A cipőt kenje be viasszal, majd egyszerűen fújjon rá a hajszárítóval és kész is a vízálló lábbeli.

Gyorsabb ruhaszárítás



Amennyiben nincs szárítógépe, de sürgősen meg kell szárítani a ruháit, ne essen pánikba, tudunk egy nagyon hatásos és gyors módszert. A ruha belsejébe tegyen egy száraz törölközőt, majd nyomkodja meg alaposan. Ezt követően a ruhát tegye egy fogasra és pillanatok belül hordhatja is.

Büdös cipők



Ha a cipőjéből kellemetlen szagok érződnek, akkor tegyen abba egy teafiltert. Ha a cipője nem csak büdös, hanem még nedves is, akkor tegyen bele rizs és szódabikarbóna keverékét és hagyja benne néhány napig.

Szoros cipő



Az új cipő túlságosan szorítja a lábát? Tömje ki nedves újságpapírral és hagyja benne megszáradni.

Tűzgyújtás



Sosem gondolná, de a csipsz nem csak finom ropogtatnivaló, de a benne lévő zsír és olaj segít, hogy könnyebb legyen a tűzgyújtás.

Apró dolgok megtalálása



Olyan tárgyakat találhat meg, amelyeket már rég elveszettnek gondolt. A porszívó végére tegyen egy harisnyát és lásson munkához. Az eltűnt fülbevalók és más apróságok fennakadnak a harisnyán.

Emlékeztető



Télen kevesebb folyadékot iszunk, mint kellene. De van erre egy remek megoldás, egy műanyag flakont töltsön meg vízzel, vagy üdítővel, az oldalára pedig írja fel, mikor, mennyit kell innia.

Vécétisztítás



Öntsön egy üveg kólát a vécécsészébe és hagyja benne egy éjszakán át. Másnap csak öblítse át mosószeres vízzel és ragyogni fog.

Ragyogó zuhanyrózsa



Egy zacskót töltsön meg ecettel, majd tegye rá a zuhanyrózsa fejére, rögzítse egy gumival és majd csak másnap reggel távolítsa el. A zuhanyfej úgy fog ragyogni, mintha új lenne.

Mozgó gomb



Ha úgy tűnik, meglazult a cérna a pulóvere gombján, kenje meg átlátszó körömlakkal.

Testszag



Ha elfelejtette reggel használni a dezodorát, vagy éppen pont kifogyott, akkor vágjon félbe egy narancsot és azzal kenje be a bőrét. A gyümölcs segít megszüntetni a kellemetlen testszagot.

Tovább tartó jég



Amikor nyáron szüksége van a hűtőtáskájára, a jég tovább bírja, ha szór rá egy kevés sót.

Friss lehelet



A reggeli rohanásban nem maradt idő fogmosásra, vagy éppen nincs kéznél fogkrém? Egyen egy almát. A gyümölcs segít abban, hogy a lehelete friss legyen.

Fakanál trükk



Az öreg trükk, ami soha nem hagyott még senkit cserben. Tegyen keresztbe egy fakanalat a lábasára amikor valamit forral. Amikor a víz túl magasra szökik, a fakanál megakadályozza, hogy kifusson.

