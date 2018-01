130 év összes National Geographic-borítója egyetlen fantasztikus videóban

A National Geographic magazin rengeteg lenyűgöző cikket közölt az évek során, de az emberek többségének a minőségi fotók ugranak be róla elsőnek – amúgy teljesen érthetően. A lapot először 1888-ban adták ki, tehát idén ünnepli 130. születésnapját. Ebből az alkalomból összeállítottak egy lélegzetelállító timelapse-videót, amiben egymás mögé tették az összes eddig megjelent címlapot.

A korai években egyszerű, szöveges borítót adtak ki, amin tartalomjegyzék is szerepelt. Aztán a nyomdaipar fejlődésével megjelentek rajta a szebbnél szebb fényképek is, amik azóta is a magazin védjegyének számítanak. A teljes élményért érdemes itt-ott megállítani a lejátszást, és rácsodálkozni egy-egy szám külsejére. Megéri.

Forrás: YouTube | National Geographic / Sploid

VISSZA A KEZDŐOLDALRA