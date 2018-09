12 szokatlan és különleges település a nagyvilágban

12. A város, ahol tilos meghalni

Fotó: BIOS/EAST NEWS, Bjørn Christian Tørrissen

A norvég Longyearbyen az egyik legészakibb település, ahol hivatalosan tilos meghalni. Ugyan van egy temető a városban, de azt hetven éve nem használták. Ennek az az oka, hogy nagyon hideg van, ami megakadályozza a testek lebomlását, így a vadállatok prédájává válhatnak. Azokat az embereket, akik haldokolnak, repülőgéppel szállítják át Norvégia kevésbé fagyos részeire.

11. A város, ami két országhoz tartozik

Fotó: Prekario/wikipedia, Davidmoerike/wikipedia, olinchuk/depositphotos

Azok a városok, amelyek két országhoz tartoznak egyszerre, nem is olyan ritkák, mint amennyire gondolná az ember, de Büsingen ezek közül a legérdekesebb. A település gazdaságilag Svájchoz tartozik, közigazgatásilag viszont Németországhoz. Ez az egyetlen olyan német város, amelyiknek a pénzneme a svájci frank. Két irányítószáma is van, egy svájci és egy német, a lakosok használnak svájci és német telefonszámokat is, valamint az FC Büsingen az egyetlen német csapat, amely a svájci bajnokságban szerepel.

10. A legpokolibb város

Fotó: Rebecca Cook/reuters, David Ball/wikipedia

Amerikában, Michigan államban található Hell, vagyis a Pokol nevű város. A település nevének eredete nem tisztázott, de a lakosok örülnek, hogy fenntarthatják a pokoli megjelenést. A turisták előszeretettel készítenek képet az Üdvözlünk a Pokolban táblánál, ráadásul a helyi szuvenírboltok 6 dollár 66 centért árulnak helyi földet, amelyről eredetiségi bizonylatot is kiállítanak.

9. A kínai osztrák város

Fotó: Tyrone Siu/reuters, Hanno Böck/wikimedia, chensiyuan/wikimedia, Zairon/wikimedia

A kínaiak híresek arról, hogy tökéletesen lemásolnak bármit a világon, néha akár egy egész várost is. Annak érdekében, hogy “külföldre” utazhass anélkül, hogy elhagynád az országot, eldöntötték, hogy megépítik az osztrák Hallstatt város mását. Legelőször a templomot építették fel, majd az utcákat, amelyek pont úgy néznek ki, mint az eredetiek. Ugyanakkor a kínai Hallstatt drágább, mint az osztrák.

8. A legutolsó ingyenes város

Fotó: Marc Cooper/flickr, Jesse!S?/flickr, John Roney/flickr

A kaliforniai Slab Cityben leginkább hajléktalanok, nyugdíjasok és olyan emberek laknak, akiknek nincs hová menniük. Az ott élők leginkább lakókocsikban és kunyhókban élnek, ahol áram, vezetékes víz és lakcím sincs. Minden más közmű hiányzik, de adó és bérleti díj sincs. Összességében ezek nagyon kellemetlenül hangzanak, de azok, akik voltak már ott azt mondják, hogy összességében elég jó kényelmes kis város. A lakosok Amerika utolsó ingyenes városának nevezik a helyet.

7. Barlangváros

Fotó: Panegyrics of Granovetter/flickr, Bo&Ko/flickr, Arian Zwegers/flickr

A Dél-Tunéziában található Matmata egy olyan város, ahol sok berber földalatti házban még ma is laknak. 1970-ben ugyan építettek a felszínre is, ám sok helyi ember még mindig szívesebben él a hagyományos lakásában.

6. Az egész város egy fedél alatt

Fotó: mcornelius/depositphotos, Jessica Spengler/wikipedia, Eli Duke/flickr

Az alaszkai Whittier igazán érdekes város, ugyanis az egész egy 14 emeletes régi katonai épületben kapott helyet. Ebben a létesítményben van az összes bolt, a rendőrség, a kórház és a templom is. Ennek gyakorlati haszna van, ugyanis abban a térségben egész évben hideg és szeles az időjárás, így pedig spórolni tudnak a fűtéssel. A településen összesen 220 ember él.

5. A legkékebb város

Fotó: Singa Hitam/flickr, wikipedia, East News

A falak, az ajtók, még a lépcsők is a kék valamilyen árnyalatában pompáznak Marokkó Chefchaouen nevű városában. Egy feltevés szerint az ott élő zsidók festetettek mindent kékre, mivel a kék szín számukra szakrális jelentéssel bír. Igaz, zsidók már rég nem élnek a városban, a hagyomány azonban megmaradt.

4. Az idegen város

Fotó: TRIPPLAAR KRISTOFFER/SIPA/EAST NEWS, Phil Campbell/wikipedia, Str Old/reuters

1947-ben egy azonosíthatatlan repülő tárgy zuhant le a Új-Mexikóban található Roswell mellett. Az, hogy valójában mi csapódott a földbe, máig vita tárgyát képezi, de azóta Roswellt az idegenek városaként is emlegetik. A településen különböző idegen-témájú fesztiválokat tartanak, ráadásul a helyi gyorsétterem is emberszerű lények képeivel van díszítve.

3. Város a nyílt tengeren

Fotó: baku.az/instagram, NASA/wikipedia, Interfase

Neft Daşları egy iparváros Azerbajdzsánban, amely a nyílt tengeren, egy olajmező felett található. A várost fém talapzatra építették, állandó lakossága nincs, viszont váltásonként körülbelül kétezer ember dolgozik ott, akik általában néhány hónapot töltenek el ott.

2. Város a sziklában

Fotó: José Luis Sánchez Mesa/flickr, Andrei Dimofte/wikipedia, Falconaumanni/wikipedia

A spanyolországi Setenil de las Bodegas nevű város a világ minden részéről vonzza a turistákat, valószínűleg azért, mert az egészet egy hatalmas bazalt sziklába építették. Vannak olyan utcák, ahol ha felnézel, akkor az égbolt helyett csak sziklákat látsz. Úgy néznek ki, mintha le akarnának zuhanni, viszont hosszú ideje a helyén vannak.

1. A város, ahol több a halott, mint az élő ember

Fotó: Seattleretro/wikipedia, Zelda/wikipedia, colmahistory

Mind közül talán a legérdekesebb a Kaliforniában lévő Colma városa, ahol összesen 17 temető van. Ebből kifolyólag sokkal több a halottak száma, mint az élőké. Ez azért lehetséges, mert a hatóságok úgy döntöttek, hogy a közeli San Francisco mellől elköltöztetik az összes temetőt. A városban sokáig csak sírásók, virágárusok és sírkészítők éltek, ma már azonban mások is előszeretettel költöznek oda. A város mottója pedig az, hogy jó dolog Colmában élőnek lenni.

