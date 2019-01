12 film, amit imádtunk 2018-ban

12. Vörös veréb (Red Sparrow)

Rendező: Francis Lawrence

Szereplők: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons

A történet: Amikor a karrierje végét jelentő sérülést szenved, bizonytalan és sötét jövő dereng fel Dominika és anyja előtt. Így lesz a lányból könnyű préda a Veréb Iskola, egy titkos hírszerzési szolgálat számára, akik kivételes fiatalokat tanítanak arra, hogy testüket és elméjüket fegyverként használják. Kiállja a szadista kiképzést, és belőle válik a legveszedelmesebb Veréb, akit a program valaha produkált. Dominikának most össze kell egyeztetnie új énjét azzal, aki egykor volt; nemcsak saját, hanem minden kedves ismerősének élete veszélyben forog, köztük egy amerikai CIA-ügynöké, aki minduntalan győzködi: ő az egyetlen ember, akiben a lány megbízhat.

A filmről: Amit 2017-ben elrontott az Atomic Blonde, 2018-ban azt javította ki a Vörös Veréb, melyet egy végtelenül csavaros, ügyesen megírt filmként üdvözölhettünk. Francis Lawrence kémmozija nem pusztán egy A-kategóriás színészgárdával büszkélkedhet, hanem egy egészen páratlan “alakítással” is. Budapest nem kevesebb, mint 3 gyönyörű nagyvárost “játszott el” a filmben, beleértve saját magát, valamint Bécset és Moszkvát is.

11. Mission: Impossible – Utóhatás (Mission: Impossible – Fallout)

Rendező: Christopher McQuarrie

Szereplők: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Alec Baldwin, Simon Pegg

A történet: A legjobb szándékok is visszaüthetnek később… A nagysikerű akció-thriller sorozat legújabb részében Ethan Hunt (Tom Cruise) és az IMF csapat néhány ismerős szövetségessel (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) együtt fut versenyt az idővel egy balul elsült küldetés után…

A filmről: Ha ki kellene emelnünk Hollywood jelenlegi legjobb párosát, egyértelműen Christopher McQuarrie rendező és Tom Cruise kettősét mondanánk. Közös munkájuk ismét gyönyörűre sikeredett. A Mission Impossible franchise ötödik etapja nem pusztán a széria legjobbja, de talán az évtized legkiválóbb akciófilmjei között is helyet adnánk neki. A Fallout egy pillanatra sem hagyja a nézőit unatkozni, Cruise pedig mindent megtesz azért, hogy szakmájának legbevállalósabb színészeként tartsák őt számon. A színész 7600 méter magasból végzett el egy életveszélyes HALO-ugrást, hegyek között kergetőzött egy helikopterrel (melyet természetesen saját maga vezetett), valamint tetőről tetőre átugorva még a lábát is alaposan eltörte. Kaszkadőrre nincs is szükség, az efféle áldozatos munka előtt pedig csak emelni tudjuk kalapunk.

10. Csuklyások (BlacKkKlansman)

Rendező: Spike Lee

Szereplők: John David Washington, Adam Driver, Alec Baldwin

A történet: A mindig energikus és eredeti rendező, Spike Lee megtörtént eseményeken alapuló új filmje Ron Stallworth történetét tárja elénk. Ez a Colorado Springs-i rendőr volt az első afro-amerikai bűnüldöző, aki beépült a hírhedt Ku Klux Klánba. Bármilyen hihetetlen, Stallworth nyomozó, és társa, Flip Zimmerman beépültek a KKK legmagasabb köreibe, hogy megakadályozzák azt, hogy a szervezet átvegye az uralmat a város felett…

A filmről: Az 1970-es évek hangulatát mesterien idéző BlacKkKlansman már a történetével is kilóra megvett minket, mindehhez pedig Spike Lee utánozhatatlan stílusa párosult, mely az év egyik legszórakoztatóbb filmjét eredményezte. A Csuklyások működik bűnügyi filmként, vígjátékként, valamint drámaként is kifejezetten erős. Az operatőri munka és a zenék kimagaslóak, vegyes érzéseink maximum a mű utolsó öt percével kapcsolatban lehetnek. Az utolsó jelenetsor használata ugyan érthető, mégis belevitt némi öncélúságot egy olyan filmbe, mely egyébként joggal lehet büszke sokoldalúságára.

9. Én, Tonya (I, Tonya)

Rendező: Craig Gillespie

Szereplők: Margot Robbie, Sebastian Stan, Bobby Cannavale

A történet: Tonya Harding bulvártörténete a kilencvenes évek amerikai médiaeseményeinek egyik legnagyobb port kavart sztorija volt. A tehetséges fiatal műkorcsolyázó karrierje ragyogóan ívelt felfelé, amelyben a sportoló elszántsága mellett elvitathatatlan része volt a nem éppen finomkodó nevelési és edzői módszereket alkalmazó szabad szájú anyjának. Aztán Tonya egy nap megismerkedett egy férfival, s az élete innentől meredeken más irányt vett. Például egy, legnagyobb riválisa elleni merényletig. Tonya egyszeriben a legnagyobb közellenséggé vált, pedig lehet, hogy ő is csak egy áldozat volt, neveltetése és ex-pasija áldozata. Az Én, Tonya az események szatirikus feldolgozása. Vagy lehet, hogy az élet ennyire abszurd fordulatokra volt képes?

A filmről: Craig Gillespie rendező tragikomédiája valami egészen egyedit alkotott az igaz történetek műfaján belül, nem véletlen, hogy 2018 legjobb filmjei között is emlegetjük. Az Én, Tonya ha kell, megrázó, ha pedig arra van szükség, szédítően humoros. Margot Robbie bebizonyította, hogy kettőnél több dimenziós karaktereket is kiválóan el tud játszani, mindezt pedig egy olyan filmben, mely tízpercenként kreatívabbnál kreatívabb vizuális megoldásokkal él.

8. Expedíció (Annihilation)

Rendező: Alex Garland

Szereplők: Natalie Portman, Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh

A történet: Az izgalmas történet egy biológusnőről szól, aki csatlakozik egy csak nőkből álló expedícióhoz az X Térségbe ez egy titokzatos vadon Florida déli végén, melyet lezárt a kormány. Ott kiderül, hogy nem minden az, aminek látszik a bizarr tájban, amely mindent elnyel és átalakít, ami az útjába kerül…

A filmről: Az Expedíciót általában vagy imádta, vagy pedig utálta a közönsége. Mi az előbbiek közé tartozunk. Az Oscar-díjas Natalie Portman főszereplésével elkészült film talán 2018 legkülönlegesebb vizuális élménye is volt egyben, mindez pedig egy végtelenül nyomasztó, fojtogató atmoszférájú történettel lett tálalva. Nem egy hétköznapi alkotás az Annihilation, hiszen ilyen filmet manapság már keresve sem találunk a mozik kínálatában, másrészről pedig visszanyúl a sci-fi horrorok alapjaihoz, ismét megtanít félni az ismeretlentől.

7. The Ballad of Buster Scruggs

Rendező: Ethan Coen, Joel Coen

Szereplők: James Franco, Liam Neeson, Brendan Gleeson

A történet: A The Ballad of Buster Scruggs hat különálló történetből épül fel, mindegyik szegmens a vadnyugat más-más szegletét, arcát mutatja be, ami pedig a sztorikban közös, az a Coenekre jellemző fekete humor.

A filmről: A Coen-fivérek ez alkalommal a Netflixet választották új alkotásuk házigazdájának. Buster Scruggs balladája egy western-antológiasorozatnak indult, ám mi örülünk, hogy végül nem az lett belőle, filmen ugyanis piszok jól működött a hat egybegyúrt történet. Egyszerre tanmese, morbid vígjáték, elbeszélés és romantikus film a The Ballad of Buster Scruggs, mely elmondhatja magáról, hogy minden sztorija egy teljesen más világ, mégis, van egyfajta gyönyörű íve a történéseknek. Ízig-vérig Coen-alkotás ez, mely nem utolsó sorban vizuálisan is eszméletlenül jól néz ki.

6. Éjszakai játék (Game Night)

Rendező: Jonathan Goldstein, John Francis Daley

Szereplők: Rachel McAdams, Jason Bateman, Jesse Plemons

A történet: Néhány házaspár hetente egyszer találkozik. A cél ártatlan mulatság: játszanak és élvezik. Ám az egyik este nem a tervek szerint zajlik. A játék komolyra fordul – valami nagy baj történik. De ők nem hagyják magukat. Hiszen azért érkeztek, hogy jól érezzék magukat, ráadásul a rejtvényfejtésben is sok tapasztalatuk van: elhatározzák, hogy maguk oldják meg a titokzatos bűntényt.

A filmről: Nulla elvárással ültünk le az Éjszakai játék elé, hogy pozitívan csalódtunk, az pedig enyhe kifejezés. Ilyen dinamikus, változatos karaktereit maximálisan kihasználó, kiválóan megrendezett vígjátékot már elképesztően régóta vártunk, és persze az sem utolsó szempont, hogy a Game Night kegyetlenül vicces. Nem csak az év, de az utóbbi évek legjobb vígjátékát köszönthetjük John Francis Daley és Jonathan Goldstein rendezésében.

5. Kutyák szigete (Isle of Dogs)

Rendező: Wes Anderson

Szereplők (hangjai): Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum

A történet: A film hőse Atari Kobajasi, a korrupt Kobajasi polgármester 12 éves nevelt fia. Mikor egy rendelet értelmében Megaszaki összes kutyáját egy széles kiterjedésű, hulladéklerakóként használt szigetre száműzik, Atari egymaga indul apró repülőjén a Szemét-szigetre, hogy felkutassa testőrkutyáját. Ott egy falka új barát segítségével belevág nagy kalandjába, ami megváltoztatja az egész város jövőjét.

A filmről: Bár a Wes Anderson nevével fémjelzett Kutyák szigete talán nem ér fel a rendező legnépszerűbb, már-már kultikus darabjaihoz (Holdfény királyság, Grand Budapest Hotel), a film egyértelműen életműjének legkülönlegesebb, legkreatívabb darabja. A történet elgondolkoztató, a megvalósítás egyenesen parádés, az ikonikus kamerabeállításokról pedig egy pillanatra sem felejtjük el, melyik rendező alkotását nézzük éppen. Aki imádja Wes Anderson műveit, valószínűleg ezért is rajongani fog.

4. Gringo

Rendező: Nash Edgerton

Szereplők: David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried

A történet: A jóhiszemű és becsületes jenki, Harold Soyinka látszólag egy zökkenőmentes üzleti útra indul Mexikóba. De ami a határon túl vár rá, az a legvadabb rémálmait is felülmúlja: hirtelen egy drogkartell és a kábítószer-ellenes ügyosztály kereszttüzében találja magát, és mire rádöbben, hogy sunyi kollégái bepalizták, a törvénytisztelő állampolgárból körözött bűnözővé válik. A világ egyik legveszélyesebb helyén mindenre elszánt gengszterek és morális dilemmával küzdő zsoldosok eszén kell túljárnia, miközben mindenki szív – így vagy úgy.

A filmről: Egy kegyetlenül eredeti, de még annál is humorosabb gengszterfilm, csavaros történettel és egy brutálisan erős színészgárdával. Mi így láttuk Joel Edgerton színész kaszkadőr tesójának, Nash Edgertonnak bemutatkozó rendezését. Talán a 2018-as toplisták közül egyedül nálunk kapott helyet (ráadásul előkelőt) a Gringo, melyet az év legalulértékeltebb, legméltatlanabbul lehúzott filmjének tartunk. Mi elképesztően jól szórakoztunk.

3. Örökség (Hereditary)

Rendező: Ari Aster

Szereplők: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

A történet: Miután Ellen, a Graham család nagymamája meghal, lánya egyre több megmagyarázhatatlan eseménnyel szembesül anyja múltjából. Minél többet fedeznek fel az elhunyt asszony életéből, annál baljósabb változások következnek be a család élő tagjainak életében. Ari Aster első nagyjátékfilmje egy család szétesésének mesterien bemutatott, lidércnyomásos látomása, bővelkedik hátborzongató jelenetekben. A családi gyász baljós, mélyen nyugtalanító események elindítója. És mi lehet a vérfagyasztó örökség?

A filmről: Nem egy mindennapi eset, hogy toplistánkba a horror műfaján belül is szemlézni tudjunk, főleg nem dobogós helyre. Az Örökség viszont megcsinálta az elképzelhetetlent, mind kategóriáján belül, mind pedig az év kínálatából az egyik legerősebb mozifilmet hozta el nekünk. Az elsőfilmes Ari Aster megidézte a klasszikus Ördögűzőt. El lehet felejteni a jump scare-eket, az Örökség pontosan az a horror, ami pszichésen borzolja fel a kedélyeket, roppant feszült atmoszférájának segítségével.

2. A világ összes pénze (All the Money in the World)

Rendező: Ridley Scott

Szereplők: Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Michelle Williams

A történet: A 16 éves III. John Paul Getty a világ leggazdagabb embere, az olajmágnás J. Paul Getty unokája, igazi aranyifjúként él Rómában. A gyöngyéletnek azonban egy csapásra vége szakad, amikor a fiút elrabolják, és 17 millió dolláros váltságdíjat követelnek érte. John Paul erős akaratú édesanyja, Gail hiába kéri a dúsgazdag nagyapa segítségét, a hírhedten fösvény milliárdos visszautasítja. Az asszony kétségbeesésében Getty üzleti tanácsadójához, az egykori CIA ügynök Fletcher Chase-hez fordul, hogy bírja jobb belátásra az emberrablás tényében is kételkedő Gettyt. Az idő fogy, a bűnözők egyre türelmetlenebbek, és bármeddig képesek elmenni, hogy bizonyítsák szándékuk komolyságát…

A filmről: Aggódva figyeltük Ridley Scott legújabb drámájának elkészültét, ugyanis ez volt az a film, melyből a bemutató előtt egy hónappal vágták ki főszereplőjét, Kevin Spacey-t, a személyét övező botránysorozat miatt. Arra is lehetett volna forgatókönyv, hogy a Világ összes pénze ezen bukik el, ám végül nem pusztán elégedetten, de az év egyik legjobb filmélményével gazdagodva jöttünk ki a moziból. Christopher Plummer kiválóan hozza az ízig-vérig fösvény milliárdost, Ridley Scott pedig kisujjból naggyá teszi ezt a közelről sem hétköznapi, igaz történetet.

1. Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Rendező: Martin McDonagh

Szereplők: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish

A történet: Hónapok teltek el Mildred Hayes lányának meggyilkolása óta, ám a tettes azóta sem került elő. A nő most vakmerő lépésre szánja el magát: kibérel három óriásplakátot, melyeken provokatív üzenetet címez William Willoughby rendőrfőnöknek. Miután egy másik rendőr, az egyszerű és erőszakra hajlamos Jason Dixon is beleártja magát az ügybe, a viszony Mildred és az ebbingi hatóság közötti egyre inkább elmérgesedik.

A filmről: Mit is mondhatnánk, a hét Oscar-díjra jelölt, ebből kettőt be is zsebelő Három óriásplakát Ebbing határában jött, látott, aztán instant klasszikussá vált. Teljes joggal. Martin McDonagh (In Bruges) rendezői stílusát eddig is imádtuk, de most érezzük igazán azt, hogy elért a csúcsra. A Három óriásplakát egy tökéletes dráma, mely csúcsra járatja a fekete humort, káprázatos színészi alakításaival és elképesztően erős hangulatával pedig a 2018-as év legjobb filmjévé emelkedik. Ha akarnánk, se tudnánk belekötni, ez a tíz pontos filmek egyik mintapéldája.

