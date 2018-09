11 furcsa találmány, amiről nem is gondolnánk, hogy létezik

1. Bambuszfeleség

Fotó: JohannSebBach / Pikabu

Ez a tárgy főleg Délkelet-Ázsiában népszerű, főleg óriási forróság idején. Üreges, és valamivel alacsonyabb, mint egy átlagos ember. A könnyebb elalvás miatt használják: kényelmesebb ezt ölelgetni az ágyban, mint mondjuk egy párnát vagy egy takarót. És mivel a levegő átáramlik rajta, a használójuknak melegük sem lesz éjszaka.

2. Arctartó

Fotó: Howibecametexan

Ezt a fura tárgyat természetesen Japánban árulják. Olyan eszköz, ami a gyártó szerint egyszerű és hatékony megoldás az öregedés ellen. Elvileg megemeli az arcot, és kifejezőbbé teszi azt.

3. Borztheremin

Fotó: Nervoussquirrel

A borzteremint David Cranmer zeneőrült és állatpreparáló álmodta meg 2012-ben. Egy darab készült belőle, kereskedelmi forgalomba sohasem került, és sokadik nekifutásra is nehezen érthető, pontosan mi értelme volt egy theremint borztestbe építeni. Mindenesetre 2012-ben volt olyan zenei előadás, ahol ezt a hangszert használták.

4. Arcformáló maszk

Fotó: I-d.vice

Ezt a Japánban igen népszerű terméket az arc újraformálására vetik be. Az eszköz légáteresztésre képtelen anyagból készült, így alatta rendesen izzadni kezd az arc, ami miatt összébb zsugorodik. Nehéz elhinni, hogy tényleg hatásos, de a japánok valamiért mégis megveszik.

5. Ez a fura egykerekű

Fotó: Carscoops

A Honda U3-X csak első látásra tűnik mezei széknek. Valójában egy szokatlan egykerekű, amibe spéci vezérlést szereltek, hogy bármilyen irányba képes legyen haladni. Rengeteg önálló kerékből áll, szóval hiába mozgolódik rajta az ember, nem fog elfordulni. Még nem dobták piacra, de azért remélhetőleg egyszer majd megteszik.

6. Orremelő

Fotó: Smoda

Akármennyire is tűnik első ránézésre valamilyen kínzóeszköznek, ez valójában csak egy újabb japán kozmetikai találmány. Elvileg megváltoztatja az orr formáját, például műtét nélkül távolítja el a dudorokat. A folyamat viszont elég lassú lehet: állítólag naponta csak három percen át kell viselni.

7. „Rejuvenique-maszk”

Fotó: Anabelmagazine

Sok horrorfilmben nem látni ennyire ijesztő maszkot, mint ez az arcbőrápoló eszköz. A gyártó szerint a benne lévő elektródáknak köszönhetően olyan hatást eredményez, mint egy műtét.

8. Érzelemkövető álarc

Fotó: Digitaltrends

Ez a szilikonmaszk csodálatos és félelmetes egyszerre: színe viselője érzelmeivel párhuzamosan képes megváltozni. Van egy érzékelője, ami képes felmérni, mennyire aktívak az arc izmai. Így ha például az ember ráncolja a homlokát vagy mosolyog, a maszkon keresztülfolyik egy színes folyékony anyag, és beáramlik a megfelelő helyre. Sajnos nem igazán van értelme a használatának, de az ötlet minimum érdekes.

9. Egy nagyon para hajhullámosító

Fotó: DaFunOne / Imgur

Földönkívüli eszköz vagy valami más? Még 1939-ben alkották meg, akkoriban pedig nagy divat volt a hullámos haj, szinte minden nő ilyet szeretett volna magának. Nem csoda, hogy volt igény erre az eszközre is.

10. A „Pikasso-gitár”

Pat Metheny jazz-zenész egyszer felkért egy kanadai férfit arra, hogy készítsen neki egy gitárt rengeteg húrral. Elsőre furcsának tűnt a kihívás, de a hangszer végül elkészült, és meg is kapta a „Pikasso-gitár” nevet, érthető okokból. Több hangon is képes megszólalni: basszusgitár, akusztikus gitár és hárfa is egyben.

Itt lehet meghallgatni élőben:

11. Ez az ülőpárna

Ha sokat kell ülnöd a munkahelyeden, ezt a párnát neked találták ki. A gyártó szerint megszabadít a hátfájdalmaktól, jót tesz a vérkeringésnek, és pont ideális a hőmérséklete is, aminek köszönhetően nem izzad rajta az ember.

