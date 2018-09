10 film, amiben igencsak meglepő érdekességre bukkanhatunk

1. Reszkessetek, betörők!

Sok filmnézőben merülhet fel a kérdés: miért nem vették észre még a reptér előtt, hogy Kevin otthon maradt? Minden gyereknek kiosztották a saját jegyét, na de hol volt Keviné?

A filmkészítők erre is gondoltak. A konyhai veszekedéses jelenetben a dokumentumok és a jegyek is az asztalon hevertek, és végül bekoszolódtak. Kevin édesapja elkezdte letakarítani az asztalt, de úgy tűnik, néhány használt zsebkendővel együtt Kevin jegyét is kidobta. Ez látható is, ha kimerevítjük a képet.

Fotó: 20th Century Fox

2. Deadpool 2

A filmben legalább két híresség is beugrik egy rövid vendégszerepre. Az első ilyen viszonylag ismert: Láthatatlan Ember szerepében Brad Pitt látható egyetlen egész másodperc erejéig. Az ötlet, hogy Pittet be kéne vonni a munkálatokba, csak valamikor a filmezés vége felé született meg. Ryan Reynolds szerint Pitt mindössze egy csésze kávét kért gázsiként a szerepért. Reynolds állítása szerint vissza is kérdezett: „egyetlen csésze kávéra gondolsz, vagy egy egész kávézóhálózatra?” Az előbbiről volt szó.

Fotó: Marvel Entertainment

A film egy másik jelenetében két fickó éppen azt vitatja meg, miért jobb a nedves törlőkendő a sima vécépapír helyett. Ők valójában Alan Tudyk és az álcázott Matt Damon. Damont a stáblistán viszont Dickie Greenleafként tüntetik fel. Erre is van magyarázat: Greenleaf az a karakter, aki Damon egy korábbi filmjében, A tehetséges Mr. Ripley-ben is feltűnt, csak ott Jude Law alakította. Ő volt Matt Damon karakterének, Tom Ripley-nek a gyilkosa, és miután végzett vele, körbeutazta a világot az ő nevét, kapcsolatait és pénzét felhasználva.

Fotó: Marvel Entertainment

3. Az oroszlánkirály

Mindenki egyik kedvenc rajzfilmjében, Az oroszlánkirályban is megbújt egy érdekes részlet. Zordon karmai a többi oroszlánéval ellentétben állandóan támadóállásban vannak.

Fotó: Walt Disney Pictures

4. Truman show

A film főszereplője, akit Jim Carrey alakít, kamerák kereszttüzében éli életét. Tudták, hogy egyet még a gyűrűjébe is rejtettek?

Fotó: Paramount Pictures

5. Ponyvaregény

Quentin Tarantino a rejtett érdekességek nagy mestere, természetesen a Ponyvaregényben is eldugott párat. Az első fejezetben egy Ringo és Yolanda nevű betörőpárost láthatunk egy kávézóban ülve, ahogy épp közelgő rablási akciójukat vitatják meg. Előrántják fegyvereiket, és ekkor beindul a főcím.

A film legvége szintén ebben a kávézóban játszódik. Mialatt a bűnözők a tervről beszélgetnek, kiderül, hogy Vincent és Jules karaktere (akiket John Travolta és Samuel L. Jackson játszik) is ott van. Vincent egy idő után feláll, és elmegy a mosdóba. Ha még egyszer belenézel a legelső képsorokba, Vincent éppen Yolanda mögött halad el a mellékhelyiség felé.

Fotó: Miramax

Egyébként mindig valami rossz dolog történik, amikor Vincent meglátogatja a mosdót. Az első ilyen alkalomnál megtalálja az ájult Mia Wallace-t, másodszor a már említett kávézót próbálják meg kirabolni, és hát végső soron a karakter is a vécén veszti életét.

6. Eredet

A film utolsó jelenetében Cobb megpörgeti saját totemét, hogy megtudja, a valóságban van-e (ha a pörgettyű nem dől el, az azt jelenti, még mindig alszik). Azt viszont soha nem tudja meg a néző, mi lett az eszköz sorsa, ugyanis Christopher Nolan rendező egy hirtelen vágással lezárja a filmet.

Nemrég Michael Caine, aki Milest alakította a filmben, megosztott néhány részletet ezzel kapcsolatban. Elmondása szerint nem teljesen értette, karaktere mikor álmodik és mikor van ébren a filmben, és ezt megosztotta a rendezővel is. Nolan erre azt felelte: „amikor te szerepelsz, az mindig a valóság”. Miles pedig ott van a filmvégi képsorokban.

Fotó: Warner Bros.

7. Pókember – Hazatérés

A hivatkozás, amit Peter néz az egyik jelenetben, a valóságban a film előzetesére visz. Itt le is csekkolhatod.

Fotó: Big_Jo_Noah / reddit.com

8. A Keresztapa

A film készítői úgy gondolták, hogy Vito Corleone sokkal gonoszabbnak látszana a komoly beszélgetések alatt, ha a nézők nem látnák a szemeit. A trükk kiválóan működött.

Fotó: Paramount Pictures

9. Amerika Kapitány: Az első bosszúálló

Amerika Kapitány születési dátuma leolvasható egy dokumentumról: ez július 4., ami az Egyesült Államokban a függetlenség napja.

Fotó: Marvel Studios

10. Avatar

A na’viknak négy ujja van egy kézen, míg Jake-nek öt.

Fotó: 20th Century Fox

Forrás: BrightSide

Kiosztották az Emmy-díjakat, a Trónok harca lett a legjobb drámasorozat Los Angeles - A televíziózás legfontosabb estéje ismerős arcokat, újoncsikereket és még egy lánykérést is hozott. Hétfőn Los Angelesben tartották meg a 70. Emmy-gálát. Az est a Trónok harca sikerét hozta a legfontosabb kategóriák egyikében: a George R. R. Martin regényfolyamán alapuló fantasyszér... Tovább a cikkhez

12 legendás színész 12 legendásan rossz döntése Sok olyan színész van, aki akár a forgatókönyv meg nem értése, akár más munka miatt híres filmszerepeket utasított vissza, majd később jól meg is bánta az egészet. Tom Cruise-tól Al Pacinón át Mel Gibsonig rengetegen követtek el ilyen baklövéseket - tartsanak velünk, mutatjuk a többieket is. 1. S... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA