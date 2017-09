10 étel és ital, amely súlyosan károsítja a fogakat

Áfonya



Az áfonya nem befolyásolja a fogaink egészségi állapotát, viszont elszínezheti azokat. Természetesen, ha nem eszik túl gyakran áfonyát akkor ez nem történik meg, de a gyümölcs igazi imádói tudják, ha sokat fogyasztanak belőle, az bizony meglátszik a foguk színén.

Fehérbor



A fehérborok kedvelőinek számolniuk kell azzal, hogy az ital nem tesz különösebbet jót a fogzománcnak. Ha nem akarja, hogy a fogai érzékenyek és törékenyek legyenek, akkor nem érdemes túl sokat fogyasztani ebből az italból.

Vörösbor



A vörösbor nincs hatással a fogak egészségére, viszont képes azokat szürkés színűre színezni.

Csipsz



A csipsz szénhidrátokat tartalmaz, amelyek a nyállal keveredve glükózzá alakul, ami pedig ártalmas a fogakra. A nassolás után érdemes kiöblíteni a szájüreget.

Rágógumi



A cukormentes rágók úgy gondolnánk, hogy nem jelentenek veszélyt a fogakra. Az igazi veszélyt valójában nem is a cukor, hanem maga a rágó rejti, ugyanis könnyebben kilazulnak a tömések, a koronák, vagy a hidak.

Popcorn



El tudja képzelni a mozit pattogatott kukorica nélkül? Nos, jobb lenne, mert a szénhidrátokból álló ropogtatnivaló káros hatással van a fogaira.

Paradicsom



A citrusfélékhez hasonlóan a paradicsom is savas, ez pedig nem csak a termésre, hanem az abból készült különböző szószokra is érvényes. A túl sok sav pedig árt a fogaknak, érzékenységhez és szuvasodáshoz is vezethet.

Kenyér, makaróni és krumpli



A felsorolt ételek keményítőt tartalmaznak, amelyek sok ideig a szájüregben maradnak. A keményítő a nyállal keveredve cukrot képez és plakkot képes kialakítani a fogfelszínen, amely később komoly problémákat okozhat.

Aszalt gyümölcsök



Az aszalt gyümölcsök a ragacsok szerkezetük miatt veszélyesek a fogakra, ráadásul a bennük lévő cukrot szó szerint a fogakhoz ragasztják, amely viszont nagyon káros a zománcra.

Tea



Mindenki tudja, hogy a tea koffeint tartalmaz, de fluor is van benne, amely nagyobb mennyiségben ártalmas a fogaknak és a csontoknak, ezért a szakemberek azt javasolják napi négy csésze teánál, ne fogyasszunk többet.

