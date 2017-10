10 étel, amely segít fiatalon tartani

Áfonya

Az egyik legegészségesebb étel, amely javára válhat bőrünknek. Telis tele van antioxidánssal, amellyel nem csak külsőnkre, de mentális állapotunkra is jó hatással van. Ugyanakkor elősegíti a gyulladások kezelését, amelyek felgyorsítják az öregedést, és számos betegség kialakulásáért felelnek.

Édes burgonya, tök és répa

A sárga színű szekció a magas béta-karotin tartalom miatt értékes. A béta-karotin felel a bőr és a szemek egészségéért, remekül véd leégés ellen és akadályozza a bőr kollagénvesztését. Mindemellett ezek a zöldségek nagy mennyiségben tartalmaznak A és C vitamint is, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.

Paradicsom

Ebben az esetben a likopin a titok nyitja, amely rákos megbetegedések és szívproblémák megelőzője lehet. A bőrre vonatkozó hatása hasonlatos a fent említett zöldségekéhez, szóval ha a sárga nem jön be, még mindig itt a piros!

Avokádó

Több szempontból is javallott. Nagyon magas az E-vitamin tartalma, amely ragyogó bőrt és hajat eredményez. Az avokádó ugyanakkor a szervezet PH-ját is segít egyensúlyban tartani, amely nem csak a betegségek, de a fiatalosabb külső szempontjából is kulcsfontosságú. A benne lévő zsírsavak pedig elősegítik a minket tápláló, jótékony hatású anyagok felszívódását.

10 étel és ital, amely súlyosan károsítja a fogakat Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza - Mindannyian gyönyörű mosolyra vágyunk, ennek érdekében pedig igyekszünk vigyázni is a fogainkra, előfordul viszont, hogy úgy ártunk azoknak, hogy nem is tudunk róla. Áfonya Az áfonya nem befolyásolja a fogaink egészségi állapotát, viszont elszínezheti azokat... Tovább a cikkhez

Leveles zöldségek

Az olyan zöldségek, mint a kelkáposzta és a spenót nagy szerepet játszanak a látásromlás megelőzésében. Fogyasztásukkal csökkenthetjük a szívmegbetegedés kockázatát, és amellett, hogy segítenek fiatalon tartani a bőrünket, még olyan nyavalyák ellen is hatásosak, mint például a nátha.

Brokkoli

Magas a C-vitamintartalma, és mivel megköti a bőrben található kollagént, bevethető a ráncok ellen, valamint megelőzi a bőr kiszáradását. Ez azonban nem minden: a brokkoli szulforafánt tartalmaz, amely hozzájárul a szervezetben felhalmozódó méreganyagok eltávolításához. Híres a daganatos- és szívbetegségek megelőzésében játszott szerepéről, és a mentális hanyatlásnak is elejét vehetjük rendszeres fogyasztásával.

Lazac és tonhal

Sokszor elhangzott már, hogy ezek a halfélék nagyon egészségesek a bennük lévő omega 3 zsírsav miatt. Nos, ezt nem tudjuk cáfolni, nálunk sem maradhattak ki tehát a sorból. Az omega 3 jóbarátunk, a fiatalos külső és a jó közérzet egyik alappillére. A lazac és tonhal fogyasztása egyébként fontos szerepet játszik a bőrrák megelőzésében.

Fotók: 21 meglepetés étel, amire nem számított A zöldségesnél minden gyümölcs és zöldség tökéletesen néz ki, viszont az anyatermészet olykor közbeszól a növények növekedésébe. Citrom a citromban. Szivárványos répatermés. A paradicsom kihajtott, mielőtt megették. Több avokádó, mint várták. A fiatal tyúk tojásából hiányzo... Tovább a cikkhez

Olívaolaj

Nem feltétlenül nevezhető ételnek, de számos receptünk alapját képezi, ezért mindenképp érdemes idesorolni. A bőr- és hajápolásban már ókori görög és római civilizáció óta elismert funkciója van.

Uborka

Nem meglepő, hogy az uborkának is itt a helye, hiszen köztudott, hogy igen magas a víz- és kovasavtartalma. Fiatalító hatása nemcsak a bőrfeszesítésben, de a csontok és szövetek erősítésében is megmutatkozik.

Görögdinnye

Legtöbben csak nagy adag cukros víznek tartják, kevesen tudják, valójában milyen egészséges a görögdinnye, amelynek első és egyik legnagyobb előnye, hogy segít a hidratálásban. Ugyanakkor rengeteg antioxidánst tartalmaz, ezeknek egyike a citrullin, amely segít megszabadulni a káros méreganyagoktól, gyorsítja az anyagcserét és hozzájárul az immunrendszer szabályos működéséhez. Gyümölcshúsa A-,B- és C-vitaminokban gazdag, míg magja rengeteg E-vitamint és cinket tartalmaz.

– happydieter.net –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA